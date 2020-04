Coronavirus : matinale spéciale "l'été sans festivals" sur France Bleu Vaucluse ce mardi 21 avril

Après l'annulation du Festival d'Avignon et de nombreux rendez-vous phares dans le département, France Bleu Vaucluse vous propose une matinale spéciale ce mardi 21 avril. De nombreux invités vont se succéder entre 6h et 9h. On entendra aussi des intermittents, des commerçants et saisonniers touchés.

Au lendemain du conseil d'administration du Festival d'Avignon qui entérine son annulation, France Bleu Vaucluse organise ce mardi 21 avril entre 6h et 9h, une matinale spéciale "l'été sans festivals". Le Vaucluse compte chaque année un million de festivaliers et pour la première fois depuis 70 ans, le Vaucluse connaîtra un été en demi teinte. Il y a une semaine, après les annonces d'Emmanuel Macron, les organisateurs du Festival d'Avignon annonçaient que la 74e édition ne pourrait pas se tenir du 3 au 23 juillet, les chorégies d'Orange leur emboîtaient le pas deux jours après.

Un million de festivaliers, près de 4,5 millions de touristes annuels

A Avignon, le mois de juillet est celui de l'effervescence, avec près de 700.000 visiteurs durant trois semaines l'an dernier dans une cité des papes, capitale européenne du théâtre et du spectacle. Dans le Vaucluse, le mois de juillet est un moment clé pour nombre de commerçants et professionnels locaux mais aussi pour les artistes, techniciens et saisonniers.

On estime à près de 4,5 millions le nombre de touristes chaque année en Vaucluse. L'impact économique des annulations en série de festivals est difficile à chiffrer aujourd'hui mais pour avoir une idée de son ampleur, il faut savoir que le Festival d'Avignon génère à lui seul plus de 100 millions de retombées économiques (25 pour le In, 80 pour le Off) et 8 millions pour les Chorégies d'Orange.

De nombreux invités à l'antenne

Tous les acteurs politiques, culturels, économiques, institutionnels, commerçants ainsi que les auditeurs de France Bleu Vaucluse vont se succéder à l’antenne pendant ces trois heures de matinale spéciale mardi. Voici les horaires de chaque invité :

8h15 : Olivier Py, directeur du festival d’Avignon

directeur du festival d’Avignon 7h55 : Renaud Muselier, président de la région Paca

président de la région Paca 7h45 : Cécile Helle, maire d’Avignon

maire d’Avignon 7h25 : Cathy Fermanian de Vaucluse Attractivité

de Vaucluse Attractivité 7h15 : Jacques Bompard, maire d'Orange

maire d'Orange 6h55 : Pierre Beffeyte, directeur du festival OFF d’Avignon

directeur du festival OFF d’Avignon 6h45 : Patrice Mounier de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH)

de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) 6h25 : Jean-Louis Grinda, directeur des Chorégies d’orange

directeur des Chorégies d’orange 6h15 : Michel Maridet, directeur général de la CCI de Vaucluse

France Bleu Vaucluse ouvre son antenne de 6h à 9h ce mardi 21 avril aux directeurs de théâtres, institutionnels, associations de commerçants, élus et auditeurs au 04 90 14 04 04.