Coronavirus : au Fénix Toulouse Handball comme ailleurs, les clubs s'adaptent aux consignes

La saison a repris pour la plupart des associations sportives et des clubs, quelque soit la discipline. Néanmoins, les protocoles sanitaires sont parfois (très) difficiles à suivre à la lettre, voire presque impossibles dans certains cas. Illustration au Fénix Toulouse Handball.

A Toulouse, le Fénix est surtout connu pour son équipe fanion, l'équipe professionnelle qui évolue au plus haute niveau du handball français et qui tutoie même les sommets en ce moment. Pour preuve, le Fénix a fini la saison dernière cinquième de la Lidl Star League, l'élite du handball français. Le club vient aussi de se qualifier pour les phases finales de l'European League pour la première fois de son histoire.

Un protocole strict

On le sait maintenant, le protocole sanitaire est parfois très compliqué à gérer pour les professionnels. Mais il l'est aussi pour les amateurs... L'association Fénix Handball s'occupe justement de cette partie et gère près de 650 licenciés, des moins de neuf ans jusqu'aux équipes seniors.

Autant dire que le protocole vire parfois au casse-tête lorsqu'il faut faire tourner les différentes équipes et catégories dans les mêmes salles. Il faut en effet désinfecter après chaque passage.

Le club du Fénix se plie évidemment aux consignes sanitaires, même si elles s'avèrent parfois très contraignantes. L'interdiction de se changer dans les vestiaires handicape particulièrement le club, qui n'a du coup plus de point d'eau pour se rafraichir et pour que les jeunes puissent se laver les mains.

Pas de vestiaires

Christine Bouillot, la présidente du Fénix Toulouse Handball l'admet, "si on appliquait tout le protocole à la lettre, on devrait parfois tout simplement arrêter de jouer". Le club s'efforce tout de même de respecter au maximum les consignes pour éviter d'aggraver la situation.

Il faut s'y attendre, la nouvelle saison n'arrivera peut-être même pas à son terme. D'autant que les équipes seniors n'ont pas encore repris le championnat.

Toulouse fait en effet partie des zones en alerte renforcée qui menacent de bientôt passer en alerte maximale, autrement dit en zone écarlate. Et dans ce cas-là, les gymnases et des salles de sport pourraient fermer pour une durée indéterminée.