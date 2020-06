Coronavirus : Au Mans, la fête de la musique sera virtuelle

Il n'y aura pas de concerts dans les rues cette année pour la fête de la musique au Mans, à cause de l'épidémie de coronavirus. La mairie propose aux musiciens de se produire en direct sur une plateforme en ligne.

Au Mans, la fête de la musique aura lieu le 21 juin, mais de façon virtuelle. En raison du contexte sanitaire, pas de musiciens dans les rues, pas de grandes scènes avec des concerts. A la place, la mairie fait savoir que les artistes amateurs ou professionnels pourront se produire sur une plateforme en ligne, en direct, toute la journée de 11 heures à 23 heures.

Les musiciens joueront depuis chez eux, leur jardin ou leur studio. Le public sarthois devra se contenter de ces représentations à distance via le site internet de la mairie, son Facebook ou le compte Youtube Of Course Le Mans.

Pour participer, les musiciens peuvent s'inscrire jusqu'au 18 juin minuit à cette adresse : fetedelamusique@lemans.fr