Coronavirus : au Palais de la découverte, un atelier pour mieux comprendre la maladie

Alors que l’Île-de-France est la deuxième région la plus touchée par le coronavirus en France, le Palais de la découverte de Paris propose aux visiteurs des animations sur la maladie, afin de la rendre plus compréhensible et donner les bons réflexes.

Le Covid-19 continue de se propager en France, notamment dans notre région qui est maintenant la deuxième plus touchée en France métropolitaine. Alors faut-il placer tout le monde en quarantaine ? S'inquiéter à la vue des chauve-souris, soupçonnées de transmettre la maladie à l'homme ? Au Palais de la découverte, à Paris, des animateurs répondent à vos questions au cours de petites conférences sur le virus.

Et ce jeudi 5 mars, c'est Philippe Lavraire, médiateur du musée, qui s'adresse à une quinzaine de personnes. "Déjà, qui sait pourquoi on l'appelle coronavirus ?" demande-t-il. Un visiteur rassemble les souvenirs de ce qu'il a lu sur le sujet : "Parce qu'il a une sorte de couronne autour de lui quand on regarde au microscope, non ?" Exact, confirme l'animateur avant de continuer son petit cours.

Régulièrement, les visiteurs l'interrompent pour poser leurs questions : "Est-ce qu'il y a déjà eu des maladies qui se sont répandues aussi vite dans le monde ?" Philippe Lavraire pense immédiatement à la grippe espagnole, mais elle était bien plus mortelle que le virus actuel. "Est-ce que le coronavirus est plus mortel que la grippe ?" A ce stade, l'animateur en doute, même s'il reconnaît que la science manque de recul. "Est-ce qu'il faut mettre tout le monde en quarantaine ?"

Le geste le plus efficace : se laver les mains

A cette dernière question, le médiateur du Palais de la découverte sourit : "Le problème avec la quarantaine, c'est que chaque personne doit être vraiment isolée : si vous n'avez pas la maladie mais que vous êtes en quarantaine avec quelqu'un d'infecté, toutes les personnes en quarantaine pourraient finir par attraper le virus." Alors ce n'est pas la méthode la plus optimale selon les scientifiques qu'il a lu : "La protection la plus simple, c'est de se laver les mains régulièrement."

Démonstration à l'appui, il montre au public comment bien procéder. Il demande à un jeune volontaire de se nettoyer les mains, puis de les placer dans une boîte spéciale, dont les lumières permettent de voir la saleté qui reste. "Globalement, tu t'en sors bien", commente l'animateur, "mais il y a quelques zones noires au niveau des pouces : c'est courant, beaucoup de gens ne frottent pas assez par là."

Un geste simple pour limiter la propagation de la maladie... Mais surtout, Philippe Lavraire veut relativiser la portée du coronavirus : "La grippe tue plusieurs milliers de personnes chaque année en France, alors qu'il existe un vaccin, pourtant on en parle moins."

PRATIQUE. Pour retrouver les dates et les horaires des ateliers sur le coronavirus, rendez-vous sur le site du musée, dans l'onglet "exposés"