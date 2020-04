Coronavirus : avec le confinement, la culture en ligne n'a jamais eu autant de succès

En période de confinement, la culture se dématérialise de plus en plus. Selon un sondage Hadopi publié ce 24 avril, 89% des internautes dévorent musiques, photos, films, séries TV, jeux vidéo, livres mais aussi la presse via internet. Il s'agit d'un niveau record depuis 9 ans.