Coronavirus : Beauvais annule plusieurs festivités de fin d'année

Les fêtes de fin d'année sont encore loin dans les esprits, mais pour les collectivités territoriales, c'est maintenant que cela se décide. Pour éviter la propagation du coronavirus, la ville de Beauvais (Oise) a ainsi décidé d'annuler plusieurs manifestations et opérations pour Noël ou le jour de l'an, a appris ce mardi France Bleu Picardie.

Annulations de marchés publics

En effet il faut passer des marchés publics dès maintenant pour s'approvisionner par exemple pour les repas et cérémonies. La maire (Divers droite) de Beauvais Caroline Cayeux a donc pris la décision d'annuler les repas des seniors. "C'était six repas de six cents personnes, avec beaucoup de personnel, et cela nous paraît inconcevable à l'heure qu'il est" regrette Caroline Cayeux.

Colis de Noël en drive

Les plus anciens auront quand même droit à un cadeau de consolation, un colis garni qui sera distribué sous forme de drive, sans doute à l'Elispace, pour éviter les croisements de personnes.

La maire (divers droite) de Beauvais, Caroline Cayeux maintient pour l'instant son marché de Noël mais "ça n'est pas sûr, je crains que nous soyons amenés à prendre des décisions difficiles" dit-elle. © Radio France - Marine Chailloux

La municipalité applique déjà des mesures drastiques pour protéger ses agents et ses administrés. L'accès à la mairie se fait uniquement sur rendez-vous et les agents peuvent télétravailler entre deux et quatre jours par semaine en fonction de leur poste.

Fin août, la municipalité avait déjà pris la décision d'annuler plusieurs événements rassemblant du public comme Malices et Merveilles (un festival dédié aux arts du cirque et de la rue), la fête du sport ou la fête des associations.

Ni parade de Noël, ni feu d'artifice, ni patinoire

La parade de Noël est elle aussi annulée, tout comme le feu d'artifice "Ce sont des attroupements de 10 000 personnes, explique Caroline Cayeux et la patinoire extérieure ne sera pas installée non plus car les parents et les enfants patinent ensemble, il faut s'habiller au même endroit donc ce n'est pas possible".

En revanche les illuminations seront maintenues dans la ville et la maire tient à installer un sapin de Noël. Les chalets du marché sont pour l'instant toujours d'actualité. "Nous espérons les garder mais ça n'est pas sûr, je crains que nous soyons amenés à prendre des décisions difficiles", conclut Caroline Cayeux.