Coronavirus : Bourges fait son Printemps sur internet

Le festival donne carte blanche à tous les artistes qui étaient programmés. Il les invite à créer quelque chose et les organisateurs vont mettre tout cela en ligne sur les réseaux sociaux et le site du printemps de Bourges, au fur et à mesure jusqu'à dimanche. Une invitation au rêve et au voyage, tout en restant chez soi : " Ce qui est sûr, c'est que les artistes sont toujours surprenants et touchants, détaille Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges. La plupart ont joué le jeu. Alors naturellement, on n'est pas surpris de Philippe Katerine et de sa proposition, ni de ses talents d'éclairagiste. Je pense qu'il ne pourra pas en faire un métier ! C'est vraiment très drôle. Et il y a aussi des choses très touchantes, comme cette Inouï, qui est d'ailleurs originaire de Bourges. Elle s'appelle TR2B et elle nous envoie un message qui marquera sans doute beaucoup de gens. "M" on ne sait pas encore ce qu'il va nous envoyer, Souchon évidemment est présent. Catherine Ringer nous propose une exclusivité. Quelque chose que l'on n'avait pas vu du tout et ça nous fait évidemment très plaisir."

Le printemps de Bourges est la premier festival victime du coronavirus. © Radio France - Michel Benoit

Renan Luce devait faire le coup d'envoi du festival avec un grand concert gratuit, place Séraucourt... il propose finalement une reprise d'une chanson de Barbara, intitulée " Du bout des lèvres " : " C'est un plaisir de faire participer tout l'orchestre ; on est une vingtaine sur cette vidéo à essayer de retrouver l'énergie, le plaisir de jouer ensemble. C'est un petit clin d'oeil pour ce festival qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Cette chanson parle de la force de l'imaginaire, parfois supérieure à celle des mots, de la parole. Dans cette période de confinement, cela nous rappelle notre capacité d'évasion qu'apporte l'art, d'une manière générale et cette possibilité de combler ce manque d'interaction avec les gens, par la pensée." Toutes les contributions des artistes seront dévoilées sur les différents sites du Printemps de Bourges.