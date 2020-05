Coronavirus : Bourges réduit la voilure pour ses animations d'été

On commence par la bonne nouvelle : les Nuits lumière auront lieu du 14 juillet au 26 septembre : " Suite au retour d'expérience et les remarques qu'on nous avait faites l'an dernier, on a corrigé certaines choses, indique le maire de Bourges, Pascal Blanc. Il y aura notamment davantage d'explications pour resituer les projections dans leur contexte par rapport à l'histoire de la ville. " La fête foraine devrait se dérouler à partir de mi-juin place Séraucourt, mais pas de bal du 14 juillet, ni de feu d'artifice.

Conférence de presse en plein air pour Pascal Blanc, maire de Bourges et ses adjoints : Frédéric Charpagne (à g) et Pierre-Antoine Guinot © Radio France - Michel Benoit

A la trappe : la descente infernale qui attirait 20.000 personnes, le trail urbain et les fêtes médiévales. Quant à Bourges Contemporain, il se résumera à une expo au Château d'eau sur le verre. Le festival " Un été à Bourges " se tiendra sous une autre forme : " On peut imaginer le maintien d'un concert par semaine au mois d'Août, indique l'adjoint à la culture, Frédéric Charpagne. Et on a lance un appel à projets à tous les artistes Berruyers pour qu'ils nous fassent des propositions d'animation. Et cela dans tous les domaines artistiques : chant, danse, spectacle de rue, art urbain. Tout est possible. On est une ville qui foisonne sur ce plan et c'est l'occasion de le démontrer." La fête de la musique pourra se dérouler à Bourges mais sans aménagements lourds. Un retour aux sources en quelque sorte.

Les nuits lumière, de retour à Bourges à partir du 14 juillet - Ville de Bourges

La mairie imagine une grande fête républicaine avec feu d'artifice en septembre. Plusieurs expos au musée du Berry, à l'hôtel Lallemant et au muséum rythmeront également l'été et l'automne. Le défi inter-entreprises aura lieu le 9 octobre, juste après la foire de Bourges décalée du 24 au 28 septembre, tout comme le printemps de l'écologie (du 20 au 26 septembre).