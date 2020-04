Coronavirus : "C'est inenvisageable d'organiser les Vieilles Charrues" pour le directeur du festival

Verra-t-on ou non Céline Dion sur la scène des Vieilles Charrues ? L'épidémie de Coronavirus pourrait, très probablement, causer l'annulation du concert tant attendu par les fans, tout comme de l'ensemble du festival.

Des festivals à partir du 15 juillet annonce le gouvernement

Pourtant, dans son allocution de ce lundi 13 avril, le président de la République a annoncé l'interdiction des grands événements uniquement jusqu'au 15 juillet. Les Vieilles Charrues commençant le 16, elles pourraient, sur le papier, avoir lieu cette année. Alors contents les organisateurs ? Pas vraiment.

Pour le directeur des Vieilles Charrues, Jérôme Tréhorel, cette date du 15 juillet est difficile à comprendre. "C'est assez ubuesque comme situation. Je ne vois pas comment l'État pourrait décider aujourd'hui qu'un festival qui accueille 70 000 personnes par jours, 4 jours d'affilée, puisse se faire".

Les Vieilles Charrues attendaient une décision "sage et responsable"

Jérôme Tréhorel cite la Belgique, le Danemark et le Canada, qui ont décidé de suspendre ou d'annuler tous les grands événements de l'été. "Alors qu'en France, il y a eu des mesures qui étaient précises et adaptées à la gravité de la situation, concernant les festivals on s'attendait à une décision sage et responsable". Soit l'annonce de l'annulation des tous les gros événements pendant plusieurs mois, et pas seulement jusqu'au 15 juillet.

"Une décision gouvernementale ou préfectorale permettrait que les contrats en cours soient nuls et non-avenus, ce qui nous permettrait d'envisager l'avenir", et de ne pas engager de frais pour un festival qui peut être annulé au dernier moment, ce qui "met en risque la pérennité de nos organisations", ajoute le directeur du festival carhaisien.

Faut-il continuer à travailler sur l'édition 2020 ?

Dans ce contexte, les organisateurs des Vieilles Charrues peuvent-ils continuer à travailler sur l'édition 2020 ? "Je ne crois pas que ce soit raisonnable de penser que le festival pourra avoir lieu, répond Jérôme Tréhorel. Le montage du festival commence fin mai-début juin, c'est des dizaines, des centaines, jusqu'à 2000 personnes qui vont travailler en simultané sur un site, je ne sais même pas si ce sera autorisé.

C'est inenvisageable d'organiser les Vieilles Charrues dans ces conditions-là - Jérôme Tréhorel, directeur du festival carhaisien

L'équipe des Vieilles Charrues, qui a déjà commencé à discuter ce lundi soir, doit continuer sa réflexion, dans les prochains jours, et consulter notamment les autorités, préfecture et État, avant de prendre une décision.