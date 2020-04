Coronavirus : Céline Dion reporte tous ses concerts en France

LAS VEGAS – le 24 avril 2020 - Avec de sincères regrets, Céline Dion a reporté les premiers mois de l'étape européenne de son Courage World Tour, qui devait débuter à Prague le 21 mai 2020. 28 concerts dans 19 villes jusqu'au 25 juillet 2020 étant reportés, dont les 6 concerts à Paris La Défense Arena, nous travaillons à la reprogrammation et souhaitons annoncer autant de dates que possible, dans la mesure ou les conditions de sécurité nous permettent d’organiser des événements dans chacune des villes.

Le Courage World Tour (52 spectacles à guichets fermés à ce jour, avant interruption) lancé en Amérique du Nord en septembre 2019 dans la ville de Québec, s’est interrompu en mars 2020 en raison du COVID-19.

"Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui souffrent tant pendant cette pandémie dévastatrice du coronavirus. Je sais que tout le monde a du mal à s'adapter à ces circonstances difficiles, ne sachant pas quand les choses reviendront à la normale. Au final, nous surmonterons cette épreuve … espérons le plus tôt possible. En attendant, j'ai beaucoup d'admiration pour les professionnels de santé, les premiers intervenants et toutes les personnes courageuses qui font tout leur possible pour prendre soin de nous et subvenir à nos besoins pendant ces moments difficiles. J'attends avec impatience les jours où nous pourrons à nouveau partager la joie de chanter et danser ensemble. Pour le moment, la santé et la sécurité sont les priorités absolues pour tout le monde ... bien que j’ai hâte de revenir sur scène et d’être avec vous tous à nouveau", a déclaré Céline.

Les concerts français concernés

26/06 à Paris La Défense Arena - reporté

27/06 à Paris La Défense Arena – reporté

30/06 à Paris La Défense Arena - reporté

01/07 à Paris La Défense Arena - reporté

03/07 à Paris La Défense Arena - reporté

04/07 à Paris La Défense Arena – reporté

16/07 à Carhaix - Les Vieilles Charrues – festival annulé

Gardez vos billets

Céline Dion et Concerts West/AEG Presents sont pleinement engagés à ce que le Courage World Tour revienne en Europe dès que cela sera possible, d’un point de vue sanitaire et pratique. Nous encourageons donc le public à garder les billets de concerts jusqu’à l’annonce des nouvelles dates. Dans l’immédiat, si vous avez des questions, nous vous invitons à contacter votre point de vente d’origine.

Ne t'en fais pas, je viendrai !

Après l'annonce de l'annulation de sa venue au festival des Vieilles Charrues à Carhaix, c'est donc au tour de ses six concerts parisiens, en partenariat avec France Bleu, d'être reportés à une date ultérieure. Un coup de massue pour les fans. Pour vous rassurer, France Bleu a retrouvé dans ses archives une chanson, qui espérons-le, était prémonitoire !

Mais ne fais pas cette tête, tout ira bien, tu le sais. Ne t'en fais pas, je viendrai ! Puisque toujours où tu vas, je vais. Ne crains rien, je viendrai c'est sûr.