Coronavirus : cette année, le "Printemps du livre" grenoblois se fera en ligne

Initialement prévu en avril dernier, le printemps du livre de Grenoble a été repoussé à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Finalement, il aura bien lieu ce week-end, mais d'une toute autre manière. Tout sera accessible en ligne sur le site internet du festival.

Il faudra attendre 2021 pour revoir le Printemps du livre grenoblois réinvestir le musée et les différentes librairies de la ville.

"J'avais très peur avant de se lancer dans cette aventure" résume Carine D'Inca, chargée de la programmation artistique et de la coordination du Printemps du livre grenoblois. Très vite après les premières prises de parole du président de la République, le festival est annulé. Après de nombreuses réflexions, il a été décidé de le maintenir, mais sous une autre forme. Cette année, ce sera une version 100% en ligne.

Selon Carine D'Inca, chargée de la programmation artistique et coordinatrice du printemps du livre, "les auteurs ont montré leur envie de faire et cette édition en ligne s'inscrit également dans la continuité de ce qui est fait depuis le début du confinement en matière d'accès à la culture de chez soi".

Si ce printemps du livre 2020 a lieu, c'est tout d'abord grâce aux écoles. "Les enseignants ne voulaient pas jeter à la poubelle tout le travail des élèves depuis plusieurs semaines" explique Carine D'Inca. L'idée d'organiser une rencontre virtuelle entre les élèves et les auteurs a vu le jour pour ensuite s'élargir au grand public, avec bien entendu l'accord et l'envie des auteurs d'y participer.

Cette année, il faudra se rendre sur internet pour découvrir la dix-huitième édition du printemps du livre grenoblois. - Ville de Grenoble

Si tout a été fait pour maintenir le festival, c'est aussi parce que "notre volonté première est de soutenir le monde du livre et parce que certains auteurs ont besoin des revenus liés à leurs interventions lors d'événements comme le printemps du livre" continue Madame D'Inca.

Des conférences audio et vidéo

"C'est un travail collectif énorme qui a été fait par l'ensemble des équipes de la bibliothèque municipale de Grenoble" explique la responsable de la programmation artistique. "On a voulu faire plaisir au public parce qu'il y a un vraie attente autour du printemps du livre à Grenoble" poursuit-elle.

Pas de rencontres physique pour la 18e édition du printemps du livre de Grenoble. - Bibliothèque municipale de Grenoble

Tout sera accessible sur le site internet du printemps du livre : conférences audio et vidéo, lettres ouvertes d'auteurs, lectures audio, dessins et autres ressources pourront être découvertes. "On donne en ligne une forme de festival mais, bien entendu, ça restera en ligne par la suite pour devenir des archives" précise Carine D'Inca.

"Une version en ligne a au moins l'avantage d'élargir le public avec des gens qui se sont pas de Grenoble et offre également la possibilité d'avoir accès à toute la programmation" - Carine D'Inca.

Seul bémol, les libraires, toujours très présents lors du printemps du livre, ne pourront pas participer à cette édition virtuelle. Certaines enseignes partenaires de l'événement ont mis en place un système de "drive" pour continuer de vendre des livres pendant le confinement. Leur réouverture est prévu pour le 11 mai et l'équipe du "printemps" espère que les œuvres découvertes pendant le festival trouveront des acquéreurs chez nos libraires isérois.