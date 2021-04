Coronavirus : chasse aux œufs de Pâques annulée aux Jardins des Renaudies dans le bocage mayennais

"Chers amis visiteurs, les mesures gouvernementales adoptées pour faire face à la crise sanitaire nous conduisent à différer l’ouverture des Jardins jusqu’au moment où nous retrouverons le plaisir de circuler librement. En espérant que cela arrive très bientôt" expliquent, sur leur site, les propriétaires des Jardins des Renaudies, le parc floral de Colombier-du-Plessis.

L'ouverture du site correspond, en temps normal, avec l'arrivée des beaux jours, du printemps et le week-end de Pâques où une grande chasse aux oeufs est organisée. Un rendez-vous convivial et populaire qui attire beaucoup de monde, beaucoup de familles et d'enfants surexcités à l'idée de manger du chocolat.

Malheureusement, cette année, à cause de la crise de la Covid-19 et avec les nouvelles mesures de restrictions sanitaires annoncées par le gouvernement, ce joyeux événement est annulé. Les Jardins des Renaudies resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.