Coronavirus-confinement : un concert dans un jardin de Capbreton

Un concert dans le jardin. C'est ce que propose ce samedi après-midi à 16h30, un couple de musiciens professionnels des Landes. Marie So et son mari habitent à Capbreton.

Marie So et son mari guitariste joueront dans leur jardin de Capbreton ce samedi après-midi

Les initiatives d'artistes se multiplient pendant la période de confinement. Les musiciens sont nombreux à proposer des concerts sur les réseaux sociaux. C'est l'initiative que viennent de prendre Marie So et son mari.

Elle est chanteuse et lui guitariste. Ils sont en pleine préparation de leur 4e album. À défaut de pouvoir sortir et se produire sur scène, ils ont décidé de jouer à distance pour les voisins de leur quartier de Capbreton. Un concert d'environ 30 à 45 minutes. Les voisins devront rester sur le balcon ou dans leur jardin, et pour les autres le concert sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook de Marie So.

Une initiative qui lui tient à cœur explique l'artiste : "C'est important pour moi et pour les gens, que la culture continue, qu'il y ait des élans de la part des dessinateurs, des humoristes, des musiciens, tout ce qui peut être autour de la création, de l'expression culturelle. Je pense que c'est important de _continuer parce que sinon ce serait un peu morose_. Par les temps qui courent, ce n'est pas évident d'être tous confinés chez soi, pour certains qui peuvent être isolés."

Le Chant des possibles

La chanteuse dirige depuis le mois de septembre à Capbreton la "Chorale, le chant des possibles". Une chorale d'adultes qui continue à répéter, malgré le confinement grâce à une application sur internet. Des répétitions deux fois par semaine, "et ça aussi ça met du baume au cœur, ça fait du bien à tout le monde", résume Marie So, "on continue à garder le lien et à travailler notre voix, le répertoire".