Coronavirus : Crussol festival annulé cet été en Ardèche

"C'est avec une grande tristesse et une immense déception que nous sommes contraints d'annuler la quatrième édition du Crussol Festival prévue les 10 et 11 juillet 2020 à Saint-Péray en Ardèche". Les organisateurs renoncent face aux incertitudes provoquées par la pandémie de Covid 19. Dans un communiqué publié ce mardi soir, ils s'expliquent :

Nous respectons et comprenons les mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation du virus. Compte tenu de l'interdiction de tout rassemblement et des nombreuses incertitudes relatives à la sortie du confinement, nous avons dû prendre cette difficile décision, en particulier pour les artistes, partenaires, bénévoles qui s'étaient pleinement engagés dans cette nouvelle aventure éco-citoyenne ainsi que pour le public de festivaliers qui avaient déjà réservé ses places. Nous exprimons notre profond soutien aux personnes atteintes du COVID-19 et avons une pensée particulière pour les héros qui luttent contre la propagation du virus.