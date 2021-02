Coronavirus : une tribune pour demander la fin du confinement de la culture

Plusieurs élus signent une tribune pour demander la réouverture en France de tous les lieux culturels, en même temps. Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, et la présidente de la région Occitanie Carole Delga, font partie des signataires.

Alors que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé que les musées seraient les premiers à rouvrir dès la "décrue" de l'épidémie de Covid-19, le Syndeac (Syndicat des entreprises artistiques et culturelles) a lancé une pétition, pour demander la réouverture de tous les établissements culturels sans exception.

"Nous n’acceptons pas de faire des distinctions entre les différents établissements."- (Tribune Syndeac)

"Musées, salles de cinéma et salles de spectacles doivent être ouverts dans un même tempo" souligne le texte signé par plusieurs maires de grandes villes, dont celui de Montpellier, Michaël Delafosse, et la présidente de la région Occitanie, Carole Delga.

"Aujourd'hui, on ne comprend absolument pas sur quoi repose l'hypothèse avancée par la ministre qui est de dire que les musées seraient moins dangereux que d'autres lieux de culture" s'étonne le Montpellierain Nicolas Dubourg, président du Syndeac.

Toujours dans le flou

Nicolas Dubourg rappelle que des protocoles "très sévères" ont été mis au point au cours du mois de janvier avec les services du ministère de la Culture. "À l'heure où je vous parle, nous sommes dans l'attente d'une réponse du gouvernement qui ne vient pas". Des décisions devaient être annoncées mi-janvier selon lui, mais "rien ne vient et ça devient particulièrement inquiétant".

Une réouverture progressive

Par la voix de son président, le Syndeac milite pour "une reprise graduée" selon un protocole qui prévoit "cinq étapes". Il s'agit de recevoir d'abord des scolaires et progressivement "accueillir de plus en plus de personnes avec la régression du virus". Il attend désormais que le gouvernement valide ce protocole.

À ce jour, huit présidents de région ont signé la tribune ainsi que 17 maires de grandes villes. Les principales organisations professionnelles l'ont également signée.