Coronavirus : Cyndie dépense 3.000€ pour suivre les concerts de M.Pokora et craint l’annulation de sa tournée

Fan inconditionnelle de Matt Pokora, Cyndie a acheté 21 places pour suivre son idole dans sa tournée... mais samedi, le ministère de la Santé interdit tout rassemblement de plus de 5.000 personnes, y comprit les concerts, en prévention au coronavirus.

Cyndie mérite bien son titre de "meilleure fan de Matt Pokora" : dans sa chambre, autour de son trophée, la jeune gardoise de 18 ans encadre ses plus beau selfies pris avec son idole. Au coin d'un tiroir, elle conserve savamment toutes ses places de concert, et un poster dédicacé. "Je comptais le brandir aux prochains concerts... mais ça risque d'être compliqué" souffle-t-elle, un sourire las. Comme elle l'a révélé chez nos confrères de 76actu, Cyndie a acheté 21 places de concerts, dans les 21 villes de la tournée "Pyramide Tour" de M.Pokora. Plusieurs dates risquent l'annulation, à cause de l'épidémie de coronavirus.

3.000 euros dépensés, un concert annulé

Depuis samedi - date du passage au stade 2 de l'épidémie de coronavirus - le ministère de la Santé a formellement interdit les rassemblements dans des lieux confinés de 5.000 personnes et plus. Mais Matt Pokora remplit ses salles : la prochaine date, à Amnéville, a déjà été annulée.

"Si je compte les places, les billets de train, les hôtels... j'ai dû dépenser 3.000 euros" compte Cyndie. "Le premier concert étant annulé, je pense qu'ils vont faire de même pour toutes les autres grosses salles... si c'est le cas, _je risque bien de perdre la moitié."Questionnée sur la nécessité de dépenser de telles sommes pour suivre un artiste, Cyndie assume. "C'est un moment pour moi, qui me fait plaisir. On a qu'une vie, ses concerts me rendent heureuse. Pourquoi se priver de bonheur?"_

Un hashtag pour sauver la tournée

Le coronavirus, Cyndie en parle comme une épée de Damoclès. Avec plusieurs autres internautes, elle a créé un mot-dièse de soutien, le hashtag #Onsauvelepyramidetour. "Je suis prête à aller en concert avec un masque, une combinaison s'il le faut !" assure la jeune fan. "Ce virus, je peux l'attraper dans le train, le métro, à l'école. Pourquoi les lieux culturels sont-ils les seuls concernés ? On entend parler de ce virus 24 heures sur 24. Ce sont les loisirs qui nous font oublier la psychose."