Coronavirus:dans l'Yonne les intermittents du Cirque Star à Piffonds soufflent un peu

Claire Simon, cette annonce du président de la République était très attendue ?

Les intermittents qui ne travaillent plus depuis la mi-mars et qui craignaient d'être sans ressources et radiés de Pole emploi vont pouvoir souffler. Ça nous enlève une épine du pied, parce qu'on ne sait pas quand on va pouvoir retravailler. Après on espère que cette année blanche sera réellement mise en place. Que les promesses seront tenues. Mais pour nous au Cirque Star, ce n'est pas suffisant, car nous avons des charges fixes tout au long de l'année

Vous voulez dire que ça ne suffit pas à votre entreprise pour se sortir d'affaire ?

Exactement. Si on arrive à retravailler cet été, on va pouvoir logiquement faire face, parce que c'est l'histoire de quelques mois, en espérant qu'on bénéficie de quelques aides. De notre côté on a mis une partie des artistes au chômage partiel en attendant de savoir quelles mesures seraient prise par rapport au coronavirus. Mais si ça dure encore longtemps, la structure sera en danger. Car pour le moment il n'y a rien de concret concernant les réouvertures. Et on a toujours pas évoqué les mesures à mettre en place si on devait rouvrir cet été.

Vous avez beaucoup annulé depuis le début de la crise sanitaire?

Oui une tournée en Avril et puis aussi notre saison qui devait réellement débuter le 2 mai ici à Piffonds. Jusqu'à fin juin nous devions accueillir 5000 scolaires pour des journées pédagogiques. Participer le matin à des ateliers et assister au spectacle l'après midi. C'est déjà deux mois de perdus.

Désormais vous attendez l'éventuelle autorisation de reprendre votre activité en Juillet ?

Oui on ne demande que ça. On y a déjà réfléchi. Nous l'été on est une dizaine de personnes pour pouvoir accueillir le public . On reçoit chaque jours 150 spectateurs . Si on nous limite le nombre de spectateurs, on devra forcément engager moins de monde parce qu'on ne pourra pas payer les salaires. Et puis avec les mesures de distanciation, qu'est ce qu'on va pouvoir faire? On a imaginé des adaptations. Plutôt que de faire le spectacle sous chapiteau on pourra peut être le faire en plein air. Mais pour le moment on ne sait rien; on attend.