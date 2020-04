Coronavirus : dans l'Yonne, les sites touristiques sont prêts à (enfin) démarrer la saison

La saison touristique n’a pas pu commencer fin mars, alors que beaucoup de monuments et sites touristiques rouvrent au moment des vacances de printemps. Difficile pour eux de se projeter et c’est encore plus vrais quand ces sites proposent des spectacles. C’est le cas dans l’Yonne du château de Saint-Fargeau.

Chaque été, le château organise un spectacle historique vivant qui réunit entre 3.000 et 4.000 spectateurs à chaque représentation. Le propriétaire du château, Michel Guyot est impatient d’avoir des réponses : "avec le rapport Castex dans une dizaine de jours, on va savoir par exemple pour les spectacles en plein air, si la barrière est à 500, 1.000 ou 2.000 (spectateurs), quelles vont être les mesures d'aménagement sanitaire pour le public et les acteurs. J'ai une tribune de 3.000 places, on peut très bien la réduire à 1.000 places avec un mètre cinquante entre chaque spectateur. Maintenant, comment faire respecter ces distances, les entrées, les sorties ? Je ne sais pas. Mais si le gouvernement nous dit - vous pouvez y aller, nous sommes prêts pour lancer le spectacle comme prévu debut juillet."

Un manque à gagner en dizaines de milliers d'euros

En attend des réponses sur le spectacle estival, le château de Saint-Fargeau prévoit déjà un manque à gagner de 40.000 euros rien que sur les visites du mois d’avril. Et autant en mai, si les visites ne pouvaient pas avoir lieu.

"Nous sommes en pleine dynamique avec 45.000 visiteurs annuels" - Christina Hugot, chargée de communication au château d'Ancy-le-Franc

Même inquiétude à Ancy-le-France où le château devait lancer son exposition LEGO® 100% Stars Wars sur 700 mètres carrés, la plus grande de France. "Cette situation risque de nous couper dans notre élan", craint Christina Hugot, chargée de la communication du château, "nous sommes en pleine dynamique depuis quelques années, avec les 45.000 visites annuelles alors qu'en 1999 quand le château a été racheté, il y avait à peine un millier de personnes."

Des événements annulés en mai et juin

Le château d'Ancy-le-France a annulé les trois premières visites-concerts MusicAncy prévues en mai et juin. Les rendez-vous aux jardins le premier week-end de juin sont également annulées. Mais "les jardiniers continuent de travailler, il y a cinquante hectares à entretenir et une orangerie à gérer", rappelle Christina Hugot. Quant aux éventuelles mesures sanitaires, elles semblent possibles à mettre en place dans un château de 3.000 mètres carrés et dans sa cour qui accueille les concerts.