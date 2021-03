La crise sanitaire fait une nouvelle victime parmi les festivals mayennais. Les organisateurs de "Fromages, Vins et Musique" annoncent ce samedi 27 mars que l'édition prévue le 5 juin prochain est annulée.

Coronavirus : dans le Pays de Craon, le festival "Fromages, Vins et Musique" prévu en juin est annulé

Capture écran - Facebook "Fromages, Vins et Musique"

Ce festival "Fromages, Vins et Musique" devait se tenir le 5 juin 2021 à Craon.

Dans le Pays de Craon, c'est une annulation annoncée ce samedi 27 mars pleine de "frustration". Il n'y aura pas de festival "Fromages, Vins et Musique" le 5 juin prochain. Cette édition devait exceptionnellement se dérouler à Craon et non à Livré-la-Touche.

Nous sommes affectés, mais pas résignés", les organisateurs

"Si la jauge de 5.000 personnes ne nous impactait pas, l'absence de restauration, de possibilité d'installer des buvettes et de devoir organiser des concerts assis n'augurait rien de bon", expliquent les organisateurs de cet événément rock'n'roll dans un communiqué. Ils indiquent aussi déjà travailler sur un "projet de tremplin musical certainement pour la fin de cette année 2021".