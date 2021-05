Coronavirus : dans le Sud-Mayenne, le festival de musiques actuelles "Bouts de Ficelles" reporté

Après le V and B Fest' à Craon, c'est le festival "Bouts de Ficelles" à Daon, dans le sud de notre département qui est reporté. Les organisateurs l'annoncent ce vendredi 14 mai, ils préfèrent attendre un an et proposer des concerts de meilleures conditions.