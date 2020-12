Coronavirus : Dax annule ses animations de Noël et mise sur la lumière et l'aide aux commerces

Il a fallu revoir les ambitions à la baisse face aux contraintes liées à la pandémie. "Dax tellement Noël", imaginé par la nouvelle majorité élue cette année, qui avait fait de ces fêtes de fin d'année un axe fort de l'animation de la cité thermale pendant la campagne électorale, n'aura pas la saveur initialement prévue.

Pas de grande roue

Sur l’affiche initialement prévue par la mairie, il y a un Père Noël souriant, des chalets où l’on vend des sucres d’orge et surtout, une grande roue. Une réplique de 19 mètres de la grande roue de l'exposition universelle de 1900 à Paris.

Mais à Dax cette année, il n'y aura ni grande roue, ni chalets d'artisans, ni maison du Père Noël, ni promenade en poney, ni forêt de sapin, ni chapiteau pour jouer au jeux de société, ni trempoline, ni inauguration, ni défilé.

Martine Dedieu, l'adjointe à la culture de la ville de Dax, est très déçue : "on a commencé à travailler sur les projets de Noël au mois de juillet. C'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et on a travaillé jusqu'à la semaine dernière, on pensait encore qu'on pourrait mettre cette roue". La voix de l'adjointe à la culture se brise un peu comme prise par l'émotion : "Il y avait beaucoup de chose qui étaient prévues, _c'est quand même un crève cœur_, en plus pour moi c'est la première année... Je le regrette énormément mais bon, on se dit qu'on a des idées pour l'année prochaine".

L'affiche initialement prévue par la mairie de Dax pour ce Noël 2020. © Radio France - Paul Ferrier

14 000 euros de plus en lumière

Avec toutes ces animations annulées, la ville de Dax décide de faire glisser les lignes budgétaires. Julien Dubois précise que des frais, des avenants, ont déjà été payés à certains prestataires, mais qu'il négocie pour que ces avenants soient conservés pour l'année prochaine.

Pour le reste du budget, il a fallu changer de fusil d'épaule. La mairie de Dax a donc choisi de faire plus sur les illuminations de Noël et a ajouté 14 000 euros de budget lumière : " 14 000 euros de plus par rapport au 63 000 euros qui étaient déjà mis en place", compte Martine Dedieu.

Il y aura donc 90 arbres illuminés dans la ville de Dax, avec certains arbres enroulés dans leurs illuminations, un toit lumineux place du Mirailh, des projections de père Noël sur l'esplanade Charles de Gaulle ou encore un sapin illuminé de 8 mètres dans le parc de la mairie. L'éclairage sera allumé ce vendredi soir.

30 000 euros de bons d'achats pour les commerces

Si une partie du budget a été réorienté vers les illuminations, une autre partie est utilisé pour venir soutenir les commerçants dacquois. La ville lance une opération : 30 000 euros de bons d’achat offerts par la ville, à dépenser dans les commerces dacquois d’ici le 24 décembre. Des bons d'achat de 5 euros pour 20 euros d'achat. En clair, il faudra aller faire vos courses entre le 5 et le 13 décembre. Tous les 20 euros, vous aurez un bon d'achat de 5 euros (dans la limite de 150 euros). Vous allez récupérer vos bons à la boutique Daxatou. Et vous pouvez les dépenser du 14 au 24 décembre. "L'idée, c'est que les gens aillent faire leurs courses deux fois", explique Grégory Rendé, l'adjoint au commerce.

A noter aussi que le stationnement sera gratuit à Dax en voirie, uniquement l’après midi et à partir de ce samedi jusqu’au 3 janvier