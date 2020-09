Coronavirus : des annulations et des fermetures en série en Côte-d'Or

Vintage Land situé à Merceuil près de Beaune est à son tour victime du coronavirus. Le parc dédié aux années 50, 60 et 70 est contraint de fermer ses portes au moins jusqu'à l'année prochaine "suite à un arrêté préfectoral" explique son responsable sur la page Facebook de Vintage Land.

Dans le journal des fermetures, des annulations et des reports, on peut aussi ajouter l'annulation du salon Cité 21 consacré aux collectivitésdont la 20 e édition devait se tenir les 17 et 18 décembre prochain. Son organisation a décidé de donner rendez-vous l'année prochaine à cause des contraintes sanitaires trop importantes.

Les amateurs de sport et plus particulièrement de course à pied voient aussi la liste des rendez-vous se réduire comme peau de chagrin. Après la foulée des vendanges et l'Alésia Trail, c'est au tour du Trail du vieux Semur à Semur en Auxois de passer à la trappe. L'édition 2021 prévue le 9 janvier prochain est annulée.

Côté musique, c'est de plus en plus compliqué également. Le zénith de Dijon annonce le report du concert de Texas prévu le 12 décembre, à octobre 2021, report aussi du spectacle "Disney en concert" du mois de novembre au mois de mars prochain. Ils viennent s'ajouter à une liste déjà longue.