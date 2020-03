Les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19. Plusieurs salles mancelles sont donc obligées de reporter, voire même d'annuler des événements.

Coronavirus : des annulations et reports d'événements en série au Mans

L'interdiction de rassemblement de plus de 1.000 personnes pour lutter contre la propagation du coronavirus provoque une vague d'annulations et de reports d'événements culturels.

Antarès, le Palais des Congrès du Mans et le Centre des expositions manceau forcés d'annuler ou de reporter des spectacles et des salons. Ces salles suivent l'interdiction de rassemblements de plus de 1.000 personnes pour lutter contre le coronavirus Covid-19. L'avenir de certains événements qui devaient avoir lieu en mars ou en avril est déjà fixé.

Deux salons annulés

Le Salon de l’habitat est annulé. Il devait avoir lieu du 20 au 22 mars au Centre des expositions du Mans. Ce salon accueille "200 exposants et près de 14.000 visiteurs" en temps normal, selon l'organisateur Le Mans événements. En parallèle, un salon des véhicules de loisir devait se tenir du 20 au 23 mars. Il est également annulé.

Des spectacles reportés

Le spectacle "Et pof !" de Muriel Robin est décalé du jeudi 12 mars au jeudi 17 juin, à Antrès. "Les billets restent valables pour cette date report ou remboursables avant le 30 juin 2020 dans le point de vente où ils ont été achetés", précise Antarès.

Anne Roumanoff reporte son spectacle "Tout va bien" au dimanche 7 juin, au Palais des congrès du Mans. La comédienne devait initialement le jouer le dimanche 7 juin. Quant à la pièce de théâtre "Compromis" avec Pierre Arditi, Michel Leeb et Stéphane Pézérat, elle est décalée du 19 mars au mercredi 6 mai, au Palais des congrès. Pour ces deux événements, "les billets achetés restent valables", expliquent les organisateurs.

Le report étudié pour d'autres événements

"Un éventuel report est en cours d'analyse" pour Le Mans Auto Rétro, la Bourse toutes collections et la vente aux enchères qui devaient se tenir les 4 et 5 avril au Centre des expositions du Mans. Ils devaient rassembler 14.000 visiteurs sur ces deux jours, selon les organisateurs.

Le seuil des 1.000 préventes étant déjà dépassé pour le Salon de la country des 28 et 29 mars, au Centre des expositions du Mans, il est d'office reporté. "Un nouveau repositionnement de date est en cours", précise l'organisateur Le Mans événements.