Coronavirus : des concerts gratuits de jazz devant des Ehpad

Depuis une semaine, deux musiciens installés à la Gavotte, un village proche de Marseille, s'installent dans les jardins ou sur les parkings des maisons de retraite des Bouches du Rhône. Ils offrent aux résidents installés à leur fenêtre un concert de jazz. Voila une idée très originale pour rompre l'isolement des personnes âgées confinées dans les Ehpad.

Le groupe Jazz Daniel's ne fait pas que jouer des morceaux qui rappellent souvent la jeunesse de leurs spectateurs. "On leur lit aussi des dédicaces envoyées par leur famille, raconte Denis Invernon, le pianiste. Il y a des vrais messages d'amour de la part des familles. Ca provoque parfois des larmes chez ces papis et mamies". Lors de leur visite à l'Ehpad de Rognac, les musiciens ont même eu l'occasion de souhaiter un bon anniversaire à un résident en jouant l'air de circonstance au saxophone.

Le pianiste garde son masque

Denis Invernon et Didier Siri ont l'habitude de se retrouver devant des personnes âgées. Mais depuis le début du confinement, ils ne pouvaient plus jouer dans les Ehpad. En prenant des jours de congés, cet agent de Pôle Emploi et ce professeur d'universités ont donc repris leurs concerts, désormais adaptés au confinement. "Nous nous tenons à distance, précise Denis. Le seul contact que nous avons avec la maison de retraite, c'est la prise électrique sur laquelle on se branche. Et moi je porte un masque pendant que je joue".

Les deux musiciens sont prêts à se rendre dans d'autres établissements. Il suffit de les contacter sur leur page Facebook.

Les résidents et le personnel de l'Ehpad de Rognac - Jazz Daniel's

