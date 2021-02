Coronavirus : des jauges de 5.000 places assises pour les festivals de plein air cet été

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a annoncé ce jeudi que les festivals de plein air pourront avoir lieu cet été mais devront limiter leur jauge à 5.000 personnes qui devront demeurer assises et à distance les unes des autres.

Des réunions seront régulièrement organisées entre les principaux acteurs du secteur et les autorités afin d'adapter cette jauge en fonction de la situation sanitaire. La ministre a également assuré aux organisateurs que des "mesures de sauvegarde financières" seraient mises en place pour leurs événements.

"On en sait un peu plus pour le cadre général, mais il reste des zones de flou, ce qui est sûr c'est que la saison des festivals 2021 ne sera pas comme les autres", a indiqué à l'AFP Aurélie Hannedouche du Syndicat des musiques actuelles. Le festival des Vieilles Charrues (270.000 spectateurs en 2019) a confirmé qu'il était prêt "à s'adapter".

Lundi dernier, Roselyne Bachelot s'était déclarée "très optimiste" pour les festivals assis, et avait annoncé des "expérimentations" en mars et avril, à Marseille et Paris, pour des concerts "debout", afin de trouver un modèle permettant la réouverture des lieux de spectacle malgré l'épidémie.