À Châteauroux, des bibliothécaires vont faire de la lecture par téléphone

Télévision, réseaux sociaux, séries : vous êtes nombreux à passer du temps sur les écrans depuis le début du confinement. À partir du lundi 27 avril, le réseau des bibliothèques de Châteauroux propose des lectures par téléphone. Une très belle initiative pour reprendre goût avec le monde des livres. "Cela ne répondait pas à une demande, nous nous sommes inspirés du dispositif lancé au tout début du confinement au mois de mars par le théâtre de la Colline à Paris qui a proposé à certains de ses artistes associés de faire des lectures de texte de littérature au public sur inscription", explique Sébastien Rahon, le directeur de la culture à la ville de Châteauroux.

Sébastien Rahon (Directeur de la culture à la ville de Châteauroux) : "Il y aura des lectures de contes d'extraits de romans."

Il suffit de s'inscrire sur le site de la médiathèque et sur la page Facebook. Vous pouvez faire la démarche pour un proche, un ami ou encore un voisin qui n'aurait pas d'accès à Internet. Sept à huit bibliothécaires prendront rendez-vous avec vous pour des lectures qui sont organisées sur quinze minutes environ. C'est chaque jour, du lundi au vendredi, entre 17h et 17h30. Et le choix sera très vaste ! "Il y aura des lectures de contes, des extraits de romans, trouvés dans les bibliothèques personnelles ou des sites de revues littéraires. Il va falloir faire confiance tout simplement à nos bibliothécaires Sachez également que les bibliothécaires se sont entraînées pour être opérationnelles ce lundi 27 avril", précise Sébastien Rahon.

Cette initiative s'adresse à tous : passionnés de lecture ou pas ; personnes connectées ou pas à l'aise avec les nouvelles technologies.