Coronavirus : des Playmobils pour jouer des scènes de confinement à Marseille (VIDEO)

C’est déjà le quatrième épisode du CoronaPlaymo. Depuis le début de la crise sanitaire, une réalisatrice confinée à Marseille utilise les Playmobils de sa fille. Avec le son des vidéos postées sur les réseaux sociaux, Elodie Sylvain raconte des histoires drôles parfois, dramatiques aussi.

Elodie Sylvain fait avec les moyens du bord : un IPhone 11 Pro et les jouets de sa fille. « Elle a beaucoup de Playmobils, raconte-t-elle. Et comme je dois rester à la maison, je me suis mise à imaginer des décors. Finalement, et ça se prête tellement bien ». Tous les mercredi, un épisode est mis en ligne sur YouTube.

Deux nouveaux épisodes d’ici le 13 mai

Les dialogues sont ceux des nombreux anonymes et de leurs vidéos postées sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement. « J’aime beaucoup voir comment le Playmobil peut refléter des émotions, explique Elodie Sylvain. Il a toujours le même visage, figé et pourtant ça fonctionne. Ça me plait beaucoup. »

D’ici le 13 mai, la réalisatrice veut encore enregistrer et mettre en ligne deux autres épisodes. Elle ne s’interdit pas de tourner aussi la saison des Playmobils déconfinés. Avec un masque bien sûr.