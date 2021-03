Les annonces d'annulations de festivals se multiplient en raison de la crise sanitaire. "A travers chants", à Cossé-le-Vivient, et "Les Baldifolies", à Bais, sont annulés cette année et reportés à des dates ultérieures.

Coronavirus : deux nouveaux festivals en Mayenne sont annulés, à Bais et à Cossé-le-Vivien

"Les Baldifolies" est un festival de musique amateur et gratuit, regroupant 900 musiciens provenant de toute la région des Pays de la Loire. Les chorales, orchestres d'harmonie et symphonique, groupes de musique actuelle, classes orchestres, batoucadas, steel band, et big band y sont invités.

La neuvième édition devait avoir lieu le samedi 26 juin prochain, "mais nous sommes malheureusement contraints de reporter l’édition 2021, des mesures trop contraignantes pour que nous puissions organiser cet événement et accueillir musiciens et public dans les conditions festives et champêtres qui font l'identité de notre festival" indiquent les organisateurs qui donnent rendez-vous au mois de juin 2022.

L'autre victime de l'épidémie c'est le festival "A travers chants" à Cossé-le-Vivien, prévu du 15 au 20 mars. Les organisateurs ont espéré jusqu'au dernier moment pouvoir tenir leur édition 2021 avec différents spectacles, des "concerts-tests" mais la préfecture n'a pas autorisé les soirées du 19 et 20 mars.