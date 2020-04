Coronavirus : en Bretagne, une incertitude plane sur les festivals

Le festival "Art Rock"à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) prévu du 29 au 31 mai, lance la saison estivale des festivals en Bretagne avec cette année IAM, Skip the Use, Philippe Katerine, Izïa, Stephan Eicher. "En pleine crise sanitaire les ventes de billets se sont effondrées" reconnait Carole Meyer la directrice. Ses organisateurs vont devoir prendre une décision de maintien ou d'annulation d'ici la mi avril c'est à dire avant de payer les prestataires ou les artistes . "Sur le festival, on embauche 200 salariés intermittents et CDD " précise l'organisatrice. "Si on doit annuler, on sera triste, mais c'est surtout pour l'édition 2021 qu'on s'interroge énormément car on craint une augmentation des coûts des prestataires pour compenser les pertes de cette année. Les partenaires privés risquent aussi de nous manquer".

Une décision début juin pour la Route du Rock

Pour François Floret le patron de "la Route du Rock" , qui se déroule à la mi-août à Saint-Malo (Ile-et-Vilaine), "il y a des choses plus importantes que la musique". Mais il prévient, "si fin mai début juin la situation sanitaire n'est pas réglée, il n' y a aura pas de festival cet été". Lui aussi il doit signer les contrats avec les artistes et les prestataires en juin, autant prendre une décision avant. Certains artistes programmées viennent des Etats-Unis qui sont touchés plus tardivement que l'Europe par le Covid-19.

Les Vieilles Charrues dans l'attente

Du côté des "Vieilles Charrues" à Carhaix (Finistère), c'est l'attente. "On aimerait avoir plus de visibilité à long terme pour savoir si on engage ou pas de l'argent" estime son directeur général Jérôme Tréhorel", mais il reconnaît que ce n'est pas facile. Aucun risque sanitaire ne sera pris bien sûr, aucun risque financier non plus pour le poids lourd des festivals au budget de 17 millions d'euros. Beaucoup d'entreprises privées bretonnes sont partenaires du festival, mais pourront-elles être présentes cette année ?. La préparation du site doit commencer fin mai, début juin, c'est aussi la période de signatures des contrats. Une décision sera prise avant.

Une aide suspendue à Langourla

Cette période d'incertitude peut aussi avoir des conséquences fâcheuses comme pour le festival "Jazz in Langourla" début aout dans les Côtes d'Armor ; la Spedidam, qui gère les droits des artistes-interprètes, a suspendu 4000 euros de subventions. Malgré tout le festival, qui vit de subventions publiques et qui fait 3000 entrées dont 1500 payantes, est maintenu.

Le festival "les Emancipéés" de Vannes annulé, puis reporté

Prévu en mardi, le festival "les Emancipéés" de Vannes et Arradon (Morbihan) a du être annulé. Finalement, il a été reporté du 28 septembre au 4 octobre 2020." Et on a de la chance" sourit son organisatrice Guislaine Gouby "car nous avons les mêmes artistes à l'affiche Vincent Delerm, la Grande Sophie, Jeanne Cherhal ou encore Olivia Ruiz". Le public, qui avait réservé en mars, pourra conserver les mêmes billets pour l'automne prochain.