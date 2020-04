Coronavirus en Dordogne : Brikabrak, La Vallée, Ôrizons, la liste des festivals reportés s'allonge

Le Festival Ôrizons, la Fête des bâtons, et le festival La Vallée sont reportés à cause des mesures de confinement liées au coronavirus et compte tenue de la fermeture des salles de spectacle, restaurants, cinéma, et festivals jusqu'à mi-juillet.