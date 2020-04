Coronavirus en Dordogne : Périgueux annule une partie des animations de l'été

L'association CLAP et la ville de Périgueux ont décidé d'annuler ou de revoir la forme de certains événements musicaux de l'été pour s'adapter à la crise du coronavirus. Macadam Jazz et le concours de la Truffe prendront notamment la forme de deux concerts au mois d'août.

L'association CLAP, organisatrice de plusieurs évènements à Périgueux, modifie son programme pour les festivités estivales. Pour la première fois en 38 ans, la fête de la musique est annulée. Macadam Jazz et le concours de la Truffe auront lieu mais sous une forme totalement différente par rapport aux autres années.

Macadam Jazz et le concours de la Truffe modifiés

Cette année, le festival de musique Jazz "Macadam Jazz" prendra la forme d'un unique concert au Parc Gamenson.

Le concours de la Truffe n'aura de concours que le nom pour sa 36ème édition. Pour les organisateurs, il n'était pas possible de garantir aux artistes en lice l'équité de la compétition. Une soirée consacrée à la chanson française remplacera le concours et aura lieu également au Parc Gamenson.

Ces deux soirées devraient avoir lieu les 14 et 15 août à 19h.

Pour David Théodoridès, directeur général de l'association CLAP, il était important de maintenir une offre culturelle cet été à Périgueux : "J'ai le défaut de croire que la culture fait partie des besoins primordiaux pour l'Homme. Il y a une soif de culture. Ils nous paraissaient légitime, si c'est possible, d'être aussi un temps de respiration cet été".

Nous restons attentifs à l'évolution de la situation sanitaire en France - David Théodoridès

La fête de la musique annulée

Pour la première fois en 38 ans d'existence, la fête de la musique, qui devait se tenir le 21 juin prochain, est annulée à Périgueux. "Cette fête de la musique qui est l’expression de ce qu'on nous avons de plus joyeux en nous, ne pourra pas avoir lieu pour les raisons qui sont évidentes" explique David Théodoridès.

C'est une immense tristesse - David Théodoridès

Concernant le 14 juillet, l'association CLAP assure que les festivités "font l'objet d'une réflexion sur les formats permettant de concilier célébration de la République [...] et nécessaires mesures sanitaires".

Sinfonia maintenu... pour le moment

Seul événement maintenu dans sa forme habituelle pour le moment : le festival de musique baroque Sinfonia dont David Théodoridès est le directeur artistique. "On envisage des dispositifs spécifiques : mise à disposition de masques ou de gel hydroalcoolique à l’entrée des concerts" assure David Théodoridès. Il continue : "Tout dépend des décisions du gouvernement car en Allemagne par exemple les événements sont interdits jusqu'au 31 août."

Le festival Sinfonia, prévu du 22 au 29 août 2020, doit fêter ses 30 ans cette année.

Et les Nuits Gourmandes ?

Concernant la 8e édition des Nuits Gourmandes, la ville de Périgueux n'a pas encore pris de décision : "Il est prématuré de statuer sur les Nuits Gourmandes" indique le maire Antoine Audi à France Bleu Périgord.

Les Nuits Gourmandes se déroulent tous les mercredis soir de l'été et accueille des producteurs du Périgord. La Ville installe des tables et des chaises pour permettre aux visiteurs de manger à l'extérieur. Cet événement créé en 2014, attire chaque année entre 6.000 et 8.000 personnes par soirée.