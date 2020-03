Coronavirus en Dordogne : le point sur l'ouverture des cinémas

Suite aux annonces du gouvernement qui limite les rassemblements de plus 100 personnes dans un endroit clos pour éviter la propagation du coronavirus, les cinémas de Dordogne prennent des dispositions.

Le réseau Ciné Passion est composé de 12 salles en Dordogne. Deux d'entre elles ont pris des mesures drastiques : le cinéma de Terrasson et le cinéma studio 53 de Boulazac sont d'ores et déjà fermés et les séances itinérantes de Ciné Passion sont interrompues. Le cinéma Le Rex de Sarlat maintient toutes les séances. Les salles n'accueilleront pas plus de 100 personnes par film. Même démarche à Bergerac pour le cinéma Le Cyrano. La direction va même plus loin : sur les quatre salles, deux resteront ouvertes. Une décision prise au vu de la réduction de la programmation : à cause du coronavirus qui entraîne la désertion des salles par le public, les distributeurs reportent les dates de sortie des films à l'instar du report du dernier opus de James Bond. Il y a donc moins de films à l'affiche le mercredi, jour de sortie.

Pour l'instant, le CGR de Périgueux, qui ne fait pas partie du réseau Ciné Passion, n'a pas communiqué sur une éventuelle fermeture de salles.

Le préfet de la Dordogne précise qu'il ne demande pas la fermeture des salles de cinéma. Néanmoins, les séances doivent être ouverte à 100 personnes maximum.