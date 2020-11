Coronavirus en Dordogne : Messmer reporte son spectacle au Palio de Boulazac

Messmer ne viendra pas en Périgord au printemps prochain. Pour cause de crise sanitaire, le spectacle de l'hypnotiseur, initialement prévu le 18 avril prochain est reporté au 26 avril 2022.

Les fans de Messmer devront attendre une année de plus avant d'assister à son spectacle Hypersensoriel au Palio de Boulazac en Dordogne. Compte tenu du contexte sanitaire, Euterpe Promotion a pris la décision de reporter la tournée qui devait se dérouler de janvier à avril 2021.

Le spectacle de l'hypnotiseur, prévu initialement le 18 avril 2021 au Palio de Boulazac est donc reporté au mardi 26 avril 2022.

La décision la plus raisonnable

Dans un communiqué, la production explique que "par mesure de précaution, le report de cette partie de la tournée est la décision la plus raisonnable. En effet, la santé des équipes, collaborateurs et du public est l'unique priorité et les conditions actuelles ne permettent pas que le spectacle se déroule en toute sérénité".

Les billets achetés pour la date initiale restent valables pour la date de report. La production invite les personnes ayant des questions à contacter le point de vente auprès duquel elles ont acheté les billets, et ce jusqu'au 30 juin 2021.