Coronavirus en Dordogne : pas de concours des pâtés du Périgord cette année

C'est l'un des rendez-vous très attendus le 11 novembre en Périgord. Le concours annuel des Pâtés du Périgord, qui met à l'honneur chaque année le célèbre pâté de Périgueux n'aura pas lieu cette année, pour cause bien sûr de confinement.

Un pâté de Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

Les boîtes de pâté de Périgueux n'en seront que meilleures dans un an - Francis Delpey, organisateur du concours"

"Avec le confinement, on ne pouvait plus faire quelque chose de festif regrette Francis Delpey, président de la Confrérie du pâté de Périgueux, et on ne pouvait pas organiser le concours sans faire déguster les produits à la population". L'organisateur du concours, qui n'avait jamais été annulé à ce jour, prend les choses avec philosophie. "Le pâté de Périgueux sera encore meilleur dans un an, c'est un produit qui gagne en saveur en vieillissant explique-t-il.

Pour marquer le coup malgré tout, la Confrérie du pâté de Périgueux rendra hommage aux gagnants de ces dernières années sur sa page Facebook assure Francis Delpey.

Composé de 40% de foie gras du Périgord, de 57 % de chair de porc et de 3% de truffe, le pâté de Périgueux est l'un des fleurons de la gastronomie périgourdine.