Coronavirus en Gironde : Fest'Arts à Libourne n'aura pas lieu au mois d'août

Ce sont au total 26 compagnies qui devaient participer au festival Fest'Arts à Libourne, les 6, 7 et 8 août prochain. Mais le discours du Premier ministre Edouard Philippe ce mardi devant l'Assemblée Nationale a mis un terme à leurs derniers espoirs. L'interdiction de tout événement rassemblant plus de 5 000 personnes jusqu'en septembre ne permet pas d'envisager le maintien de cette édition 2020. Les organisateurs ont donc officialisé son annulation. "C’est avec une infinie tristesse que nous annulons ce qui devait être le 29ème Fest’arts, précise le communiqué publié ce mercredi. L’annulation de Fest’arts et des autres festivals va entraîner d’énormes problèmes économiques et professionnels pour les compagnies. Nous allons tenter d’accompagner au mieux chaque compagnie". Les organisateurs promettent déjà une nouvelle édition en 2021 pour célébrer au mieux le 30ème anniversaire de la manifestation.