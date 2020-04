Coronavirus : la prise de la Bastille cycliste n'aura pas lieu en septembre à Grenoble

Il n'y a pas que des rendez-vous de juin, juillet ou août qui tombent en Isère dans le contexte de l'épidémie de coronavirus. A Grenoble le restaurant Chez le Pèr’Gras, le club Tronche Vélo Sport et l’OMS de la Tronche annoncent que la Prise de la Bastille 2020, prévue le 6 septembre prochain, n’aura pas lieu.

Cette course cycliste sur la fameuse et terrible montée vers le fort qui domine Grenoble est depuis un peu plus de 20 ans une épreuve sportive mais aussi, soulignent ses organisateurs dans leur communiqué, une épreuve "qui a vocation [...] d’échange et de convivialité. Elle a une connotation familiale [...] Compte tenu du contexte sanitaire [...] ce serait pour nous un non sens de la maintenir sans pouvoir offrir aux participants, accompagnateurs, invités, enfants et bénévoles une journée sans partage". La montée de la Bastille craint aussi de ne pas pouvoir faire appel à ses partenaires financiers , dans un contexte "d'incertitude économique". Rendez-vous est donc donné le dimanche 5 septembre 2021 pour une prochaine édition.