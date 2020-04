Coronavirus - En Mayenne, les festivals "Bouts de Ficelles" à Daon et Loriolet à Vaiges annulés

Un nouvel événement culturel en Mayenne annulé malheureusement. Le festival de musique "Bouts de Ficelles", à Daon, dans le sud du département, n'aura pas lieu en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Il devait se dérouler le premier week-end de juin : "les conditions actuelles ne nous permettent pas de nous projeter suffisamment pour maintenir cette édition sereinement. Nous ne savons d’ailleurs toujours pas si celle-ci pourrait avoir lieu si nous la maintenions". Les organisateurs donnent rendez-vous aux artistes et aux spectateurs l'an prochain les 4, 5 et 6 juin 2021.

Le festival "Bouts de Ficelles" a été créé en 1998, une manifestation musicale conviviale et gratuite qui attire plusieurs milliers de spectateurs chaque année.

Le festival de rock celtique Loriolet, à Vaiges, ne pourra pas lui non plus se tenir comme prévu les 19 et 20 juin : "c’est une décision difficile à prendre mais au regard de la gravité de la crise sanitaire sans précédent et dans le souci de préserver la santé de nos festivaliers, nous sommes dans l’obligation de reporter le festival en juin 2021" écrivent les organisateurs sur le site internet du rendez-vous musical.

En Mayenne, d'autres festivals, qui doivent normalement se tenir dans les deux mois à venir, pourraient être aussi annulés. On peut citer par exemple les 3 Eléphants à Laval, les Ateliers Jazz à Meslay-du-Maine, les Mouillotins à Saint-Poix, Au Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gastines. Lors d'une allocution hier soir, le Président de la République a annoncé que tout rassemblement public ne serait pas autorisé jusqu'à la mi-juillet au moins.