Coronavirus : en plein confinement, des initiatives originales pour la chasse aux œufs de Pâques

En plein confinement en raison du coronavirus, il faut oublier les grands repas de famille de Pâques et les chasses aux œufs qui réunissent cousins, grands-parents et petits copains des enfants. Comme organiser un moment festif malgré la période que nous traversons ? Voici plusieurs initiatives originales, qui peuvent vous inspirer pour ce week-end.

De très nombreux chocolatiers ouverts

Sachez tout d'abord qu'en plus des supermarchés et grandes surfaces, de très nombreux artisans chocolatiers sont ouverts cette semaine, avec des horaires aménagés et dans le respect des gestes barrières. D'autres assurent des livraisons à domicile ou prennent les commandes sur internet ou par téléphone, à venir chercher à leur boutique ou même en drive.

Jardin ou appartement, on a toujours de quoi cacher des œufs

Même sans les flopées d'enfants qui courent dans tous les sens, vous pouvez toujours, bien sûr, organiser une chasse au œufs chez vous, en famille ou même en couple. Si vous disposez d'un jardin, c'est évidemment comme d'habitude : cachez les œufs dans les recoins, et pour que ça dure plus longtemps, vous pouvez même organiser un parcours dédié. Si vous habitez un appartement, les pièces, placards et étagères disposent sans doute de nombreuses cachettes !

Pour occuper la famille, créer un panier de Pâques, des cocottes en papier ou des œufs décorés

Les enfants seront ravis de collecter leurs œufs dans un panier dédié. France Bleu Pays Basque vous propose, avant la chasse aux œufs, de fabriquer un panier en forme de lapin à partir d'une simple bouteille en plastique. Une activité très facile pour partager un bon moment ensemble. Mode d'emploi dans cet article.

Un panier "lapin de Pâques" à fabriquer en famille. © Radio France - Ainhoa Altuna

Autre activité à faire en famille, la cocotte de Pâques en papier. Une création toute simple et que vous pouvez réaliser avec des matériaux faciles à dénicher. Mode d'emploi dans cet article.

Des jolies cocottes en papier toutes simples à fabriquer. © Radio France - Ainhoa Altuna

France Bleu Touraine vous propose de fabriquer des oeufs décorés en famille, avec plusieurs techniques possibles.

Les chasses aux œufs virtuelles

Dans plusieurs villes, pour remplacer les grandes chasses aux œufs organisées chaque année dans les parcs ou les jardins publics, des chasses au œufs virtuelles s'organisent. Il y en a peut-être une dans votre région.

Belfort Tourisme a ainsi rapatrié sa chasse de Pâques sur son site internet : jusqu'au 15 avril, des œufs sont transformés en lapin et cachés dans les pages du site internet. Les participants doivent en trouver dix, et peuvent gagner des chocolats et des coffrets de savon.

La ville de Saint-Lô, dans la Manche, organise également une chasse aux œufs sur internet. Les œufs en chocolat sont à retrouver sur le site internet de la ville, et les chocolats seront à récupérer après la période de confinement.

Des chocolats pour les soignants

Une belle manière de participer à cette fête de Pâques et de faire preuve de solidarité du même coup, c'est d'offrir des chocolats aux soignants. Des chocolatiers de toute la France vont ainsi offrir une partie de leur production aux équipes qui s'occupent des malades. La traditionnelle opération solidaire "Généreuses Pâques", organisée par la Confédération des chocolatiers confiseurs de France et habituellement tournée vers les enfants hospitalisés et les résidents de maisons de retraite, est étendue aux soignants. La Fédération Hospitalière de France fait le lien entre chocolatiers et structures hospitalières."Les artisans chocolatiers confiseurs souhaitent encourager ces femmes et ces hommes qui combattent chaque jour le virus. Avec ces chocolats, leur souhait est d’apporter un peu de gaieté et de douceur", indique la confédération.

Le parc préhistorique Dino-zoo, situé à Charbonnières-les-Sapins dans le Doubs, a également du annuler sa chasse aux œufs géante prévue ce weekend. Le parc a décidé d'offrir près de 13.000 œufs, dont 5.500 en chocolat aux hôpitaux du Doubs.

Europa Park, très fréquenté par les amateurs de sensations fortes venus de toute la France, a également décidé d'offrir des œufs en chocolat aux soignants de l’hôpital de Mulhouse.

Super Hospitalier, un œuf de Pâques dédié aux soignants

A Laval, un chocolatier du centre-ville a décidé de créer un œuf de Pâques dédié aux soignants : Super Hospitalier est un super héros en chocolat qui va faire dégager le virus.