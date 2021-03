Coronavirus et cinéma : un réalisateur sarthois tourne cinq jours avant le premier confinement

Le monde de la culture toujours dans l'attente de pouvoir rouvrir ses portes.

Ce vendredi soir, c'est la cérémonie des Césars, à huis clos, sans public ni journaliste et les cinémas sont restés fermés une bonne partie de l'année.

Pour Guillaume Renusson, réalisateur sarthois qui monte actuellement son film "les survivants" à la citée du film au Mans, ce fut la grosse galère. Il a effectué cinq jours de tournage de son film sous la neige dans les Hautes-Alpes et puis après, il a fallu tout stopper.

Une salle de montage de la citée du film du Mans - @JulienSénéchal

C'était la grosse incertitude

Guillaume Renusson a trente ans. En mars 2020, il commence à tourner son premier long métrage. Il effectue seulement cinq jours de tournage dans les Hautes-Alpes en pleine montagne et sous la neige. Ensuite, il s'est retrouvé confiné ainsi que toute l'équipe du film aussi bien au niveau des techniciens que de la production. Tout le matériel technique a du être rendu sur Paris et le tournage a été suspendu pendant dix mois.

On a pu de nouveau tourner en janvier car il me fallait le même décor, sous la neige, mais j'ai du m'adapter car il y a deux heures de soleil en moins dans la journée. Nous avons repris le tournage avec la même équipe technique. Il y a eu beaucoup d'émotions le 4 janvier dernier quand j'ai redis ACTION !

Financièrement, le réalisateur originaire du Mans a été bien soutenu à la fois par sa production, par les assurances et par les collectivités. Toutes les personnes, comédiens et techniciens ont été mis en chômage partiel.

clap de cinéma (illustration) © Maxppp - Philippe Turpin

Le montage est en cours à la citée du film du Mans.

En plus d'être réalisateur, Guillaume Renusson est aussi administrateur de la citée du film du Mans. C'est donc dans ces locaux qu'il fait actuellement le montage de son long métrage. Il n'a pas de date de sortie pour le moment pour son film et s'attache aussi à vanter les locaux de cette nouvelle structure. "Il y a plusieurs salles de montage, et c'est un lieu qui s'adresse aux professionnels de l'audio-visuel et du cinéma. Nous souhaitons également mettre un bureau d'accueil du cinéma afin d'attirer de nouveaux réalisateurs en Sarthe. L'idée est de devenir une terre d'accueil de tournage en Sarthe".

