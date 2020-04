En plein confinement, et alors que les salles de cinéma sont fermées, une séance est proposée en ligne ce lundi soir dans le Béthunois et dans l’Ouest de la Somme. Les spectateurs ont tous rendez-vous à la même heure, mais chacun chez eux !

Coronavirus et confinement : des séances de e-cinéma proposées dans le Pas-de-Calais et dans la Somme

Puisqu'on ne peut plus aller au cinéma à cause du coronavirus et du confinement, c'est le cinéma qui vient à nous ! Ou plutôt, le cinéma va pénétrer ce lundi soir dans certains foyers du Béthunois dans le Pas-de-Calais et d u secteur de Quend dans la Somme : à 20 heures 15, la société de production et de diffusion “La 25ème heure” vous propose de visionner en ligne le film "Les Grands Voisins, la cité rêvée" du réalisateur Bastien Simon.

Pour “participer” à la séance, il faut habiter dans un périmètre entre 5 et 50 kilomètres d’une salle qui diffuse le film, puisque les séances sont géo-localisées. Ensuite, il suffit de se connecter à la salle virtuelle via ce site internet, d'acheter son billet et ensuite de vous installer confortablement dans votre canapé.

“C’est presque que comme une vraie séance de cinéma, mais à la maison, explique Sylvie Gallet, gérante du cinéma Les Etoiles de Béthune, qui aurait dû diffuser le film dès sa sortie en salle début avril. Ce n’est pas de la VOD, car le film commence à un horaire précis. Donc on ne peut pas être en retard ! Ou alors on loupe le début du film...”

Cette séance permet aussi de toucher un public éloigné des salles obscures, même hors période de confinement. “Pour certaines personnes, la salle la plus proche est à 30-40 kilomètres, donc c’est compliqué d’aller au cinéma toutes les semaines, souligne Pierre-Emmanuel Legoff, qui porte la plateforme de e-cinéma. C’est pareil pour les personnes qui sont en EHPAD ou en situation de handicap.”

Une aubaine pour les cinémas

Du côté des cinémas, cette diffusion est aussi une bonne façon de garder le contact avec la clientèle. Notamment à Béthune, où les neuf salles des Etoiles ont ouvert leurs portes le 11 mars, soit 4 jours seulement avant le confinement.

“Rien de telle qu’une vraie séance de cinéma, reprend Sylvie Gallet. Mais il faut défendre notre avenir. Nous verrons ensuite ce que les distributeurs nous proposerons pour la suite”.

Cette séance virtuelle permet également de donner une vie au film dès maintenant, malgré le confinement. En effet, la sortie de nombreux films a été reportée et ils risquent de ne noyer dans la masse quand les salles rouvriront.

Rencontre avec le réalisateur

Comme c'est parfois le cas avec une séance classique, une rencontre entre le public et le réalisateur sera aussi proposée après la diffusion en ligne.

“Les spectateurs pourront poser leurs questions, et le réalisateur répondra par vidéo," précise Pierre-Emmanuel Legoff.

A Béthune, les spectateurs pourront aussi échanger, via internet toujours, avec Frédéric Courant de l'émission “C’est pas sorcier”.

A noter que les recettes seront partagées entre les exploitants de salles et le distributeur.