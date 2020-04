Coronavirus et confinement : La course Odyssea Chambéry reportée en septembre

Avec les incertitudes qui demeurent sur la fin du confinement en France, la course Odyssea Chambéry initalement prévue le 16 mai est reportée au 5 septembre prochain.

À la demande du gouvernement, six éditions de la course Odyssea dont l'objectif est de sensibiliser contre le cancer du sein, ont été reportées. Parmi elles, la course de Chambéry qui devait se tenir le 16 mai. Sur son site, l'association a annoncé ce jeudi 2 avril la date du 5 septembre pour l'événement.

Ce sera donc la première course après la reprise des congés d'été juste avant celle de Paris prévue le 3 et 4 octobre. Les organisateurs espèrent que, même avec ce report, l'objectif de 13 000 participants et de 120 000 euros récoltés sera atteint.