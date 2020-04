Coronavirus et confinement : le département invite les Gardois à partager leurs témoignages

Pour laisser une trace de cette période exceptionnelle que le monde est en train de vivre, les archives départementales du Gard sont en train de créer un fonds d'archives. Ce projet du Conseil départemental vise à laisser une trace, grâce aux témoignages des Gardois et des Gardoises confinés. Pour Hélène Meunier, conseillère départementale et adjointe à la lecture publique, "il y a une volonté de s'adresser aux générations futures, pour montrer à quel point la période que nous traversons bouscule notre mode de vie".

Un projet qui s'adresse aux adultes mais aussi aux enfants

Pour déposer son témoignage, il faut se rendre sur le site du Conseil départemental du Gard et remplir un formulaire. Votre témoignage peut prendre différentes formes : "Cela peut être une photo, un texte, un dessin, un enregistrement sonore, une vidéo, explique Hélène Meunier. Ce projet s'adresse à tout le monde. Nous voulons retranscrire une histoire collective la plus complète possible, car nous vivons ce confinement très différemment en fonction de notre situation personnelle, de notre situation familiale..."