Coronavirus et confinement : les Fêtes de la Chartreuse annulées en Isère

A cause de la crise sanitaire du coronavirus, les Fêtes de la Chartreuse prévues en juin par les 4 communes liées à l'Ordre et au savoir-faire des Chartreux sont reportées à 2021 à Entre-Deux-Guiers, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse et Voiron.