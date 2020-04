Coronavirus et confinement - Trois idées pour visiter (virtuellement) la Normandie pendant les vacances

Les vacances scolaires commencent ce samedi 11 avril 2020. Des vacances de printemps confinées qui s'ouvrent sous un grand soleil comme la Normandie en a le secret. France Bleu vous propose trois idées pour profiter des paysages normands et vous balader virtuellement tout en respectant le #resterchezvous pour participer à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Respirer l'air de la mer

Pour ceux d'entre vous qui habitent à l'intérieur des terres (coucou les Eurois, les Ornais, et certains autres en Seine-Maritime, Manche et Calvados), l'appel de la mer résonne plus fort encore quand il fait beau comme ces jours-ci. Plusieurs webcams sont positionnées sur le littoral normand et peuvent - peut-être - vous donner une sensation de sel dans les cheveux avec un peu d'imagination. Faites un tour, à distance, du nord au sud de la région au choix, à Étretat, au Havre, à Trouville, à Langrunes-sur-Mer, au phare de la Hague, face au port de Goury, à Beaumont-Hague, à Pirou (ci-dessous), etc. Et, si vous voulez un conseil, choisissez l'heure du coucher de soleil pour vous connecter, c'est magnifique.

Toucher de vieilles pierres

Si vous êtes branché "vieilles pierres", vous le savez, en Normandie, on a aussi de quoi vous satisfaire. Y compris virtuellement. Il y a évidemment, la Merveille. Nous vous avons dégotté une visite très particulière du Mont-St-Michel (véritable cité fantôme par les temps qui courent) avec une séquence proposée par le service des actions éducatives de l'abbaye du Mont-St-Michel. Avec ce document pédagogique (cliquez pour le consulter), non seulement vous aurez droit à de belles images de la Merveille mais vous aurez aussi l'occasion de tester vos connaissances sur ce site. Pour le plaisir, on vous a aussi ajouté sur cette page des images des grandes marées de 2015 au Mont-Saint-Michel. Parce que c'était beau. Vraiment.

Si vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez aussi suivre la visite guidée organisée par le Mémorial de Caen au-dessus d'une partie de la Normandie en 360. De Omaha Beach aux abbayes caennaises de Guillaume le Conquérant, vous allez forcément apprécier ce survol aérien du patrimoine normand.

Marcher pieds nus dans l'herbe

On a l'embarras du choix dans la région quand il s'agit de profiter d'un joli parc ou d'un jardin soigné. Chez Claude Monet, à Giverny dans l'Eure, le musée des impressionnismes partage des photos de ses cerisiers en fleurs et on peut presque voir leurs pétales se disperser au moindre souffle de vent. On trouvera aussi une bonne dose de chlorophylle sur la page Facebook de l'Union des parcs et jardins de Normandie.