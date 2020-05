Coronavirus et crise dans la culture : "On souhaite des mesures d'urgence" dit la directrice de Art Rock

"Il faut des mesures d'urgence en nombre !" Voilà l'appel de Carol Meyer, directrice d'Art Rock, le festival de musique prévu fin mai à Saint-Brieuc, et évidemment annulé pour cause de coronavirus. Elle était l'invitée des France Bleu de Bretagne ce mercredi.

Vers un plan d'urgence culturel ?

Beaucoup d'attentes, alors que le président de la République va discuter avec une douzaine d'artistes ce mercredi 6 mai (littérature, danse, cinéma, théâtre, cirque contemporain, musique classique, musiques actuelles, art contemporain) avant d'annoncer les premières orientations d'un plan pour la culture. Un plan d'urgence ?

Le secteur culturel laissé de côté.

"Il faut des tas de choses ! On a été laissé de côté depuis le début de la crise, tout le secteur culturel, pas seulement les festivals", s'inquiète Carol Meyer. "On n'a pas de réponse, la culture n'est pas spécialement présente lors des discours du président".

Un exemple, la cellule d'aide dédiée aux festivals : "Une adresse mail qui nous renvoyait des mails automatiques, copiés-collés ! Il y a un manque d'écoute, de prise en compte et d'action. On appelle à un new deal, comme l'a formulé Jack Lang il y a quelques jours."

Des mesures pour les intermittents et des aides en milliards

"Il faut des mesures pour soutenir les intermittents : une année blanche pour maintenir leurs droits, ils n'arriveront pas à les rattraper cette année. On parle de mesures financières en milliards, pas en millions !"

La culture n'est pas accessoire en France !

Alors que la culture pèse lourd dans notre économie : "On représente 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1,3 million d'emplois, deux fois plus que le secteur automobile et autant que l'agroalimentaire. La culture n'est pas accessoire en France!O