Coronavirus et festivals : Jazz à Vienne maintenu... pour l'instant

C'est l'un des temps forts de l'été en Isère, et pour l'heure il est maintenu. "Jazz à Vienne" proposera bien sa quarantième édition entre le 25 juin et le 11 juillet, sauf, bien évidemment, si la situation sanitaire devait évoluer en France au delà du printemps.

Le directeur artistique du festival Benjamin Tanguy est l'invité de France Bleu Isère ce jeudi matin.

"Jazz à Vienne"est directement touché directement par le Covid-19

Oui tristement touché, avec la disparition d'abord de Manu Dibango il y a quelques jours. Il était un habitué du festival, un proche de la famille du festival. Il était encore sur la scène du théâtre antique l'été dernier et on avait réussi à l'emmener avec nous en décembre dernier sur la première édition de "Jazz à Nouméa". Et puis on a aussi appris il y a deux jours la mort de Wallace Roney, l'un des fidèles trompettistes de Miles David qui était venu à Vienne en 2011. Il n'avait que 60 ans et ça nous rappelle que ce virus nous concerne tous que tout le monde peut être touché.

Parlons de la prochaine édition prévue en Juin, elle est maintenue ?

Oui au moment où on se parle, il n'y a rien qui nous empêche de maintenir l'édition 2020. On est évidemment très attentif à la communication du gouvernement et à l'évolution de la situation, on se prépare à tout. On est aussi en contact avec les organisateurs des autres festivals de l'été en France, pour discuter aussi de la manière dont ils voient les choses. On est tous un peu dans la même situation d'attente.

Votre festival se tient en plein centre ville avec des milliers de personnes chaque soir, ça pose question forcément ?

Evidemment, d'autant plus que notre public est très familial, des enfants, des parents, des grands-parents. On se rend bien compte que de toutes façons les choses ne se passeront pas comme d'habitude si le festival a bien lieu.

Vous avez repoussé la présentation de votre programmation, est ce que c'est parce que vous avez des annulations ? des artistes qui se décommandent ?

Pas pour le moment, aucun artiste programmé ne nous a fait part de son souhait de renoncer, notamment les américains. Eux aussi sont dans l'attente j'imagine. Donc le programme qu'on devait dévoiler le 24 mars dernier est bien maintenu. On a travaillé dur car c'est la 40ème édition du festival avec une programmation évidemment particulière.

En attendant d'y voir plus clair, vous proposez en cette période de confinement un rendez-vous quotidien via internet avec votre public

Oui on n'avait pas envie d'abandonner notre public qui est fidèle, avec qui on entretient habituellement une relation tout au long de l'année puisqu'on organise aussi des concerts de saison, notamment à Lyon. Et là donc on a lancé "Jazz à la maison". Chaque soir de la semaine à 18 heures sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram) on propose un petit moment ludique qui permet de penser à autre chose qu'au coronavirus. Ça peut être un coloriage, une chanson à chanter avec ses voisins au balcon, un extrait des concerts passés, un petit jeu, etc... Et puis à la fin de la semaine on envoie aussi une newsletter à nos abonnés pour récapituler tout ça.