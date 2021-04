Coronavirus et protocole sanitaire : quel été pour les festivals bretons ?

Et les festivals de l'été en Bretagne, dans tout ça ? Vu le contexte, pourront-ils vraiment avoir lieu alors que le festival Art Rock à Saint-Brieuc vient une nouvelle fois de repousser ses dates. Le cadre annoncé il y a un mois et demi par le gouvernement prévoit 5.000 personnes maximum, assises, avec distanciation. Sans bar ni restaurant tant qu'ils n'auront pas rouvert sur le territoire national.

Le cadre est intenable pour l'équation entre crise sanitaire et réalité budgétaire. "Le cadre est trop restrictif" lance Eddy Pierres, directeur du festival Panoramas à Morlaix, "le ministère a bien compris que le cadre était difficilement tenable et qu'économiquement il était trop coûteux pour l'État et les festivals" continue celui qui est aussi co-président de la fédération DeConcert! qui regroupe une trentaine de festivals de musique et d'arts de rue à l'international.

Vers une annulation de la Fête du Bruit Saint-Nolff ?

En l'état, ça semble très mal parti pour que se tienne la Fête du Bruit Saint-Nolff, prévue du 9 au 11 juillet, "76% des festivaliers qui ont répondu à un questionnaire en ligne ne veulent pas venir si le protocole reste celui-là" indique le directeur Joël Bernard, "pessimiste, très pessimiste. On a rien à gagner et tout à perdre" alors que Sean Paul, IAM et Black Eyed Peas sont notamment à l'affiche. "On verra après pour la Fête du bruit Landerneau prévue mi-aout, il y a un peu plus de temps pour s'organiser".

Les gradins et parterres de chaises plombent les budgets

Comme d'autres organisateurs, il pointe notamment la problématique des gradins et des parterres de chaises à déployer. 5.000 personnes maximum mais, avec la distance, il en faut près du double. Et ça plombe un budget avec une facture généralement à six chiffres, au point de devenir parfois le plus gros poste de dépense. "Pour nous, c'est du 80 à 100.000 euros" confirme Jacques Guérin, le directeur du festival du Bout du Monde où le travail se poursuit, et les concerts du Boudu du 3 au 8 août restent d'actualité. Idem pour les Vieilles Charrues, du 8 au 18 juillet.

Céline Dion en bonne voie aux Vieilles Charrues ?

La programmation est avancée dans les deux cas mais pas dévoilée avant mai. Aussi bien à Carhaix, où le concert de Céline Dion reste un objectif - "on est confiant, on espère une bonne nouvelle prochainement" évoque Jérôme Tréhorel, qu'à Crozon, on s'en remet à la vaccination et à l'espoir d'un cadre moins rigide... tout en sachant que le festival aura plutôt l'air de soirées musicales.

Il ne faut pas laisser la place à des événements improvisés

"Il faudra que le cadre évolue très vite après l'amélioration de la situation sanitaire" reprend Eddy Pierres, co-président de la fédération DeConcert! Qui prend part aux discussions avec le ministère de la Culture. "Il n'est pas possible qu'on soit absent deux ans de suite de notre territoire" dit-il alors que Panoramas, prévu cette année fin septembre au lieu de mi-avril, a encore du temps devant lui. "L'inquiétude, assez partagée, est de dire que nous sommes des professionnels du spectacle. Et qu'il ne faut pas laisser la place à des événements improvisés, non gérés ni encadrés. Fatalement, c'est ce qui risque d'arriver, car une partie de la population voudra se retrouver quand les choses iront mieux".

Festival de Cornouaille, Festival Interceltique : qui des festivals urbains ?

Il faut aussi dire que le flou est énorme, par ailleurs, pour les festivals urbains. Au Cornouaille, à Quimper, le président Jean-Michel Le Viol doute que "les fest-noz et le défilé du dimanche puissent se tenir". À Lorient, le festival interceltique s'interroge pour ses concerts payants, "ses nuits interceltiques si un couvre-feu persiste, l'accès au grand théâtre, mais aussi sur la venue des délégations étrangères" dans un tel contexte commente Lisardo Lombardia, le directeur. Un projet à minima devrait être arrêté d'ici la mi-avril.