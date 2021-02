Coronavirus - Festivals d'été encadrés : le grand flou pour les organisateurs mayennais de "Au Foin de la Rue"

A l'issue d'une réunion qui se tenait ce jeudi Roselyne Bachelot et des organisateurs de festivals, la ministre de la Culture a annoncé que les festivals de plein air pourront avoir lieu cet été mais devront limiter leur jauge à 5.000 personnes. Celles-ci devront demeurer assises et à distance les unes des autres.

Une première petite étape estime Lisa Belangeon, la coordinatrice générale du rendez-vous des musiques actuelles à Sain-Denis-de-Gastines, "Au Foin de la Rue", qui doit se dérouler début juillet.

Mais le flou demeure sur de nombreux autres points affirme-t-elle : "ça nous fait un cadre certes mais la problématique c'est le calendrier de reprise. Nous n'en avons toujours pas. Fin juin ? Courant juillet ou plus tard ? On ne sait pas. Le protocole sanitaire n'est pas encore connu. On ne sait pas pour les buvettes et la restauration, un élément important pour les finances et l'ambiance des festivals. On est indexé à la réouverture des cafés et des restaurants. Du flou !".

Festivals d'été : le grand flou Copier

Par ailleurs, dans un festival fréquenté par un public jeune, rester assis ça se complique : "certains événements ne pourront pas passer d'un rendez-vous debout à un rendez-vous assis. Pour nous, la décision n'est pas encore prise. On s'adresse à un public qui a une moyenne d'âge de 25 ans, avec des concerts qui peuvent perdre de leur charme en restant assis".

Assister à un concert de musiques actuelles assis, c'est sérieux ? Copier

Des réunions seront régulièrement organisées entre les principaux acteurs du secteur et le gouvernement afin d'adapter la jauge définie ce jeudi, en fonction de la situation sanitaire. Enfin des "mesures de sauvegarde financières" seront mises en place pour les festivals a promis la ministre de la Culture.