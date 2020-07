Coronavirus : il offre des séances photos au personnel du CHU de Reims

Le décor est celui du parc de Champagne à Reims : dans une petite cabane végétale, Martin, 2 ans, tend la main vers le photographe Eric Szalski. Près de lui, sa maman Aline, infirmière au CHU de Reims : "C'est super, ça met du baume au coeur, ça réconforte après cette grosse période de Covid. C'est très sympa de leurs parts", confie-t-elle.

Les photographes qui lui offrent cette séance photos en famille sont ceux du collectif Moyougi et notamment Eric Szalski, qui est à l'origine de cette idée : "C'est à force de voir des reportages à la télé sur ce que vivaient les soignants dans leur quotidien, mais pas seulement le quotidien à l'hôpital, que j'ai eu cette idée. Il y en a qui leur offre à manger, moi je ne sais pas faire à manger, il y en a qui leur offre des blouses, moi je ne sais pas coudre, _le seul truc que je sais faire c'est de la photographie donc je vais leur offrir des séances photos_".

Eric Szalski, photographe du collectif Moyougi. © Radio France - Timothé Rouvière

Les personnels du CHU de Reims peuvent être photographiés seuls ou en famille © Radio France - Timothé Rouvière

Chaque shooting dure entre vingt et trente minutes et Eric réalise quinze photos à chaque fois, qu'il ne tire pas mais qu'il envoie à ses modèles d'un jour. Depuis le 11 mai, près de 1 000 photos ont été réalisées et 200 séances sont d'ores et déjà programmées. Si vous êtes soignants au CHU de Reims et que vous voulez vous aussi votre séance photos, vous pouvez contacter Eric Szalski sur sa page Facebook.

Déjà 1 000 photos faites depuis le 11 mai © Radio France - Timothé Rouvière