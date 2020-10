Coronavirus : incertitudes et inquiétudes autour du marché de Noël de Metz

Y'aura-t-il un marché à Noël ? A Metz, la réponse est oui... Pour l'instant ! Mais dans quelles conditions, ça, personne ne le sait encore. Tout dépendra de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Ce dont on est sûrs, désormais, c'est que la Grande Roue, place d'armes, est annulée cette année. Le propriétaire préfère ne pas venir à Metz pour cette édition 2020.

Une tour de 80 mètres de haut, mais pas de chalet des artisans ?

A la place, on annonce le City Skyliner, place de la République : une tour de 80 mètres de haut qui offrira un beau panorama sur la ville. En revanche, la place Saint Jacques n'accueillerait a priori plus de chalets, et donc pas non plus le chalet MOSL, qui regroupe les artisans labellisés par le département.

Le casse-tête du mapping

A la Fédération des commerçants, qui organise l’événement, on explique travailler jour et nuit à différents scénarios. Un marché de Noël plus étalé dans la ville ? Oui, mais c'est difficilement compatible avec les mesures de sécurité liées notamment au plan Vigipirate. Le mapping sur la cathédrale ? Cela voudrait dire qu'il faudrait bloquer tous les accès pour pouvoir compter les gens, installer des sièges, et tout désinfecter chaque soir.

Pas de vin chaud debout

Il faudra probablement aussi manger et boire assis, comme c'est le cas en ce moment à la FIM : finies les déambulations un verre de vin chaud à la main. Enfin, le Sentier des Lanternes ne se tiendra peut-être plus Jardin Fabert, mais sur la place de la République, où il y a plus d'espace. Bref, la physionomie du marché de Noël va changer.

La mairie de Metz promet qu'elle fait tout pour qu'il puisse avoir lieu, dans les meilleures conditions possibles. Mais de toute façon, c'est l'Etat, par la voix du préfet, qui aura le dernier mot, en lien, évidemment, avec la situation sanitaire.